Másodjára is kimondta a boldogító igent egymásnak a sztárpár, amelyhez Ralph Lauren gondoskodott Lopez ruháiról. Szám szerint háromról is.

Fotó: MPP / Bestimage / Nortfoto

A 20 év után újra egymásra találó Ben és (immáron) Jennifer Affleck tényleg nem aprózták el második esküvőjüket! A szerelmesek nyár elején kötötték össze először életüket Las Vegasban, ám úgy döntöttek, családtagjaik és barátaik jelenlétében is szeretnének örök hűséged fogadni egymásnak, így a hétvégén egy háromnapos lagzit szerveztek a színész georgiai birtokára.

Az ünnepségről előre sejteni lehetett, hogy nem lesz visszafogott, lévén sztár–körökben is híres esküvőszervezővel, no meg impozáns vendéglistával készültek Affleckék. Az első hivatalos fotók már meg is érkeztek a nagy napról, pontosabban a nagy napra készített designer esküvői ruhákról, hiszen ezekből is többet viselt JLo. Kétség sem fér hozzá, mindegyik remekül állt az énekesnőnek.