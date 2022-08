Jó hírünk van azoknak, akik egy ideje felfedeznék az Arrakist!

Felcsillant a rajongók számára a remény, lehet mégsem kell jövő őszig várnunk, hogy újra az Arrakison bolyonghassunk! Nagy erőkkel készül ugyanis Frank Herbert sci-fijének, a Dűne a videójátékos feldolgozása.

Az első teaser alapján (amely részben a 2021–es film egy jelenetét dolgozza fel) a sivatagos bolygón játszódó, nyílt világú online multiplayer erősen inspirálódik a Denis Villeneuve által megálmodott látványvilágból, ahol a túlélés lesz a cél. A Dune: Awakening várhatóan PlayStation 5–re, XBoxra és számítógépre is elérhető lesz.

Egyelőre nem tudni, mikor mutathatják be a játékot, hiszen a Funcom még most is keresi a további fejlesztőket a projekthez, mindenesetre a látottak alapján izgalmas kalandokat ígér a dolog.