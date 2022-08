Egy minden eddiginél komorabb előzetest kapott a Hogwarts Legacy.

Ma délelőtt hivatalosan is elstartolt a 2022-es németországi Gamescom, a nagy nap előtt azonban kedd este több játékot is bejelentettek egy közel kétórás bemutató keretében. Többek között itt leplezték le a Hogwarts Legacy legújabb előzetesét is, mely ezúttal a sötét varázslatokra és azok elsajátítására fókuszál, a játékban ugyanis erre is lehetőségünk lesz – korántsem kell majd karakterünknek a jó úton járnia.

A Hogwarts Legacy két év csúszás után most úgy néz ki, hogy 2023 február 10-án jelenik meg, az előrendelők azonban már 72 órával korábban, február 7-én hozzáférhetnek majd a játékhoz. Az új előzetest alább tekintheti meg: