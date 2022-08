Miközben a Netflix aktuális sikersorozata, a Sandman épp a túlélésért küzd, addig a konkurencia nem habozott újdonsült nagyágyújának újabb évadának bejelentésével.

Hivatalos közleményben jelentette be az HBO, hogy a Sárkányos háza első része akkora sikert hozott, hogy már be is rendelték a sorozat második évadát.

A Trónok harca előzmény sorozata minden idők legjobb nézettségét hozta az HBO és az HBO MAX történetében, az Egyesült Államokban 10 millióan nézték, míg szerte a világban is megdöntötte a helyi országok rekordjait

– írták. A sikersorozatot természetesen mi is megnéztük, az első részről szóló kritikánkat ide kattintva olvashatja el.