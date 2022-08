Elstartolt a The Boys 4. évadának forgatása, a főszereplők lázas munkában vannak, a William Butchert alakító Karl Urban pedig egy csapatképet is megosztott.

Fotó: Instagram

„Megjött apuci” – írja a szupik rémét megformáló színész Instagramon egy másik fotóhoz, amihez a Hazafit alakító Antony Starr csak annyit fűzött: „Isten hozott, apuci.”

Az új évad nagyon vadnak ígérkezik, hiszen Hazafi a fiával az oldalán teljesen elszabadult, és nagy az esély arra, hogy a Katonasrácot életre keltő Jensen Ackles is visszatér, nemrég pedig a The Walking Dead sztárja, Jeffrey Dean Morgan is csatlakozott a stábhoz. Jövőre nézzük is az Amazonon.