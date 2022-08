Új jeleneteket villantott a Pókember: nincs hazaút bővített változata, amit a mozikba is visszaküldenek

Fotó: YouTube

Spider-Man: No way home more fun stuff címen kerül szeptember másodikán, limitált ideig a mozikba a Marvel nagysikerű képregényfilmje, ami 11 perc extra jelenetet fog tartalmazni.

A bővített kiadás egy előzetest is kapott, amiben már most felfedezhetünk néhány, eddig nem látott jelenetet.