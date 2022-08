Pedig ha valakinek, neki futná vendégszobákra!

Egy ideje már nyílt titok, hogy a világ leggazdagabb embere, Elon Musk milyen puritán életmódot él hihetetlen vagyonához képest. Az 51 éves üzletember állítása szerint rendszeresen barátai otthonában húzza meg magát, így nem is olyan meglepő már anyja, Maye Musk friss nyilatkozata. Az egykori modell a The Times magazinnak elárulta, ha meglátogatja fia SpaceX állomáshoz közeli, texasi házát, rendszerint a garázsban szokott aludni. A nő szerint azonban ezzel nincs is semmi gond:

„Nem lehet puccos házad, ha egy rakétatelep mellet laksz” – magyarázta a 74 éves Maye, aki egyébként eljátszott már a Marsra utazás gondolatával, de csak abban az esetben, ha erre a gyerekei kérnék.