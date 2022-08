A színésznő-énekesnő éppen a stúdióból távozott, így rajongói új dalokban is reménykedhetnek.

Olivia Rodrigo smink nélkül is magabiztos a kamerák előtt! A 19 éves popsztárt Los Angelesben fotózták le a minap, amint késő este a stúdiójából vacsorázni indult, és bár nem volt kifestve, ez cseppet sem zavarta őt – nem takargatta az arcát, helyette hatalmas mosollyal fordult az őt körülvevő paparazzik felé.

Nincs is mitől tartania, a fiatal énekesnő valóban természetes szépség, amit egyébként a rajongói is megjegyeztek a képek alatt. Ráadásul mivel a tinédzser kezében egy noteszt is ki lehet szúrni a fotókon, van okunk azt remélni, hamarosan új dalokkal érkezhet az első albumával toplisták élére törő Rodrigo.