Jobb, mint az eredeti?

Fotó: YouTube

Sok mindent találunk a neten, amikre gyakran nincs magyarázat, ilyen például Rick Astley legendás, Never gonna give you up című slágerének videoklipje, de nem az eredeti. Nem, most arra a verzióra gondolunk, amiben egy velociraptor „énekli” a dalt, aminek láttán nehéz szavakat találni.