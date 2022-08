Harry Styles lehet az írók és filmesek örök inspirációs forrása.

Nemrég érkezett meg a mozikba a Miután-sorozat legújabb, negyedik része, amely egy interneten íródott, eredetileg Harry Stylesról szóló romantikus fikciós regény feldolgozása. Főleg a One Direction korszaka alatt valóban rengeteg hasonló, javarészt a Wattpadon olvasható történetet inspirált az angol énekes, a PopBuzz információi szerint pedig egy ilyen kerül most szintén megfilmesítésre.

A The Idea Of You sztorija egy negyvenes, elvált anyukáról szól, aki a Coachella zenei fesztiválon összeismerkedik egy népszerű fiúbanda felkapott énekesével, a 24 éves Hayes Campbellel. A női főszerepet már ki is osztották, Anne Hathaway alakítja majd a jóval fiatalabb sráccal szerelembe eső anyukát, aminek ténye egyébként megosztotta a nézőket. Sokak szerint ez elég nevetséges szerep egy ilyen nagy presztizsű színésznőnek, míg mások viccesen megjegyezték, akár Olivia Wilde is befuthatott volna a castingon, ő az ugyanis, aki valóban egy párt alkot a tőle 10 évvel fiatalabb Stylesszal.