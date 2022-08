Ez már-már egy bevett szokás nála.

Itthoni idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a 2022-es MTV Video Music Awards-ot, mely az elmúlt években kifejezetten jelentős presztízst szerzett magának, az itt kiosztott díjakra úgy tekintenek a művészek, mint a „fatalok Oscar-díjára”.

Az idei díjátadó egyik házigazdája Nicki Minaj volt, aki a műsor egy részében egy gyors koncertet is adott, majd a kategóriák közül kettőből (Legjobb hip-hop videó, a nyár legjobb dala) is bezsebelte a legjobbnak járó díjakat. Mindezt a rapper az öltözőjében, egy kiadós fenékrázással ünnepelte meg, melyről Instagram-oldalára természetesen fel is töltött egy videót.