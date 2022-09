A 30 éves Nathan Wyburn gyakran készít hírességekről portrékat úgy, hogy mindenféle tárgyat használ fel, ilyen volt például Britney Spears arcképe, amit balerina cipőkből rakott ki.

Legutóbb Diana hercegnőről emlékezett meg, aki 1997. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.

A Szívek királynőjének is nevezett Diana arcát gyertyákból rakta ki, miközben Elton John "Candle in the Wind" számát játszotta le, amit az énekes a hercegnő temetésén is előadott.