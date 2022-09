A világ legnagyobb ízeltlábújának számít az úgynevezett pálmatolvaj, másnéven kókuszrák, ami képes egy egész kókuszdiót ketté roppantani.

A pálmatolvaj hossza a fél métert is meghaladhatja, izmos teste pedig 4 kiló is lehet. Ha szeretnénk találkozni egy ilyen állattal, akkor érdemes az Indiai-óceán, vagy a Csendes-óceán középső részén található szigetek egyikére ellátogatni, ahol ezek az egyébként antiszociális lények is tevékenykednek.

5 Galéria: Pálmatolvaj Fotó: Rainer von Brandis / Getty Images Hungary

A pálmatolvaj félelmetes lehet sokak számára, ráadásul remekül mászik fára, akár 4-5 méter magasra is képes felmászni, főként pedig éjszaka aktív.

Noha szereti a kókuszt és a dióféléket is, szívesen elfogyaszt dögöket, de kisebb állatok is szerepelnek a menüjén.

A pálmatolvaj név kötelez, ezek az állatok ugyanis gyakran lopkodnak, és nem csak kókuszt, hanem ezüstöt is, emiatt pedig gyakran bemerészkednek lakásokba is, sőt, kukák oldalán is látni gyakran 1-1 példányt.

Érdekesség, hogy a Budapesti Állatkert lakói között is találunk egy példányt belőle.