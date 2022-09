Régi színésztársa köszöntötte fel születésnapja alkalmából.

Fotó: Jerod Harris / Getty Images Hungary

Az Emmy-díjas színész 43. születésnapját ünnepelte barátai körében, ahol egy rég nem látott ismerős arc is felbukkant, Jesse Plemons, akivel még annak idején a Breaking Bad című sorozatban szerepeltek közösen. Aaront a legtöbben Jesse Pinkmanként nyújtott alakításából ismerhetik, mely színészi teljesítményének elismeréseképpen társával, Bryan Cranstonnal közösen nemrégiben saját szobrot is kaptak a sorozatnak helyszín adó Albuquerque-ben. A színész munkásságát a jelenleg is futó Westwordben követhetjük mostanság, valamint vendégszereplőként is felbukkant a Better Call Saul befejező évadában, amelyben vélhetőleg utoljára láthattuk egykori ikonikus szerepében.