Csütörtök reggel becsengettek valamennyi általános– és középiskolában, megkezdődött az új tanév több ezer tanulónak. Ennek alkalmából a Tv2 ellátogatott a Schobert családhoz, hogy az iskolakezdésről beszélgessenek a hatodik osztályba készülő Zalánnal és édesanyjával. A kisfiú elmesélte, igyekszik vigyázni a dolgaira, sok felszerelésből tehát nem kell idén újat vásárolniuk, de mint kiderül, a szükséges tanszerekre részben saját zsebpénzükből is költenek a gyerekek.

„A Zalán a koránál fogva még nem vállalhat nyári munkát, de itthon nekem rengeteget segít. Úgyhogy én azt mindig honoráltam neki egy kis zsebpénzzel. Nálunk a zsebpénz nem úgy van, hogy kap egy havi zsebpénzt a gyermek, hanem azért is úgymond meg kell dolgozni. Hogy érezze, amibe ő belefekteti a kis szabad idejét, az olyan értékelendő dolog, amiért pénzt kap. Itt most egy-kétezer forintról beszélünk, nem tízezer forintokról” – nyilatkozta Rubint Réka, hozzátéve: két nagyobbik gyerekének, Larának és Norbikának már tavaly és az azelőtti évben is volt valamennyi keresete, hiszen egyaránt dolgoztak a családi cégben és otthon is. Zalán pedig, ha fogyóban van a költőpénze, bármikor besegít a házimunkában.

„Én boldogan adok nekik olyan feladatot, amit egyébként annak ellenére is megcsinálnak, hogy kapnának érte pénzt” –folytatta a fitneszedző, kisfia pedig alátámasztásként elárulta, nemrégiben például anyja tudta nélkül, "csak úgy" kitakarította a konyhájukat.

