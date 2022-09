Mindent a szerep kedvéért?

Ewan McGregor, aki az 1996-os Trainspotting című filmben a heroinfüggő Mark Rentont alakította, egy podcast műsorban elárulta, hogy a nem mindennapi szerepére készülve Danny Boyle rendezővel együtt komolyan fontolgatta, hogy kipróbálja a heroint. A színész a SmartLess műsorvezetőjének elmondta, a kezdeti elképzelése az volt: hogyan is játszhatna el egy drogfüggőt, ha ő maga sohasem használt még szert?

Fiatal voltam és azt gondoltam: b***za meg, csak csináld. John Hodge, az írónk, orvos is volt, úgyhogy gondoltam, talán ő tudna nekünk szerezni és beadni belőle úgy, hogy még életben is maradjunk. Egyszerűen csak be akartam állni Dannyvel