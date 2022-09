Ártatlan nyaralós fotónak indult, mostanra pedig az emberek képtelenek túllépni Sean Douglas Mcardle történetén, aki Las Vegasban futott bele tökéletes hasonmásába.

Fotó: Reddit

A férfi Redditen osztotta meg történetét, amihez az említett fotót is csatolta:

"Nem voltam meggyőzve eddig, de biztos vagyok benne most már, hogy szimulációban élünk. Ma véletlenül elúsztam a hasonmásom mellett a Flamingó medencében Vegasban." - mesélte Mcardle, aki békésen úszkált a medencében, egészen addig, míg arra nem lett figyelmes, hogy a barátai nagyon nevetnek, és mutogatnak valakire.

Ekkor jött a felismerés, hogy a vele szemben álló személy olyan, mintha az ikertestvére lenne, csak épp Seannek nincs ikertestvére.

A posztra kétezernél is többen reagáltak, sokan pedig nem is hittek a szemüknek, elvégre a két férfi megszólalásig hasonlít egymásra, ráadásul a sapkájuk, és a szemüvegük is egyezik.

Többeknek már-már ijesztő, hogy a két idegen férfi között mennyire tökéletes a hasonlóság, elvégre az alkatuk, és a szakálluk is passzol.

Volt olyan is, aki azzal viccelődött, hogy van egy harmadik "testvérük" is, aki történetesen híres színész és rendező lett, utalva ezzel Seth Rogenre, akire valóban hasonlítanak mindketten.