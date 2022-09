Adolf Hitler arcképével árulja borát egy olasz borász, aki azzal védte meg a termékét, hogy azoknak szánja az üvegeket, akik emlékezni akarnak a történelemre.

Vini Lunardelli 25 éve árulja a történelmi témájú borait, amik közül a legkeresettebbek a Hitler arcképével, illetve náci szlogenekkel felszerelt darabok, azonban az olasz borász termékei Németországban és Ausztráliában is illegálisnak számítanak, ennek ellenére állítja, a legtöbb vevője német származású.

Sokan be is támadták a címkék miatt, de mint mondta, a borok kifejezetten azoknak készültek, akik emlékezni akarnak a történelemre, aminek szerves része Adolf Hitler is.

A nagyobb visszhang azután robbant ki, miután kiderült, hogy ezeket az üvegeket nagyobb szupermarketekben is árulják, sokan pedig ízléstelennek, és kifejezetten sértőnek érzik az ilyesmit.