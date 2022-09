Billie Eilishtól kezdve Paris Jacksonig megannyi (főleg fiatal) híresség ünnepelt együtt Kaia Gerberrel.

Hatalmas szülinapi bulit rendezett a hétvégén Kaia Gerber, aki a friss fotók alapján jó sok sztárral töltötte meg vendéglistáját. Cindy Crawford szintén modell lánya 21 éves lett, azaz hivatalosan is nagykorú, aminek apropójából együtt mulatott többek közt Billie Eilish–sal és bátyjával, Finneassal, Paris Jacksonnal, Evan Rossal illetve Madison Beerrel, Instagram sztorijában pedig egy táncolós fotót is megosztott Camila Morronéval, Leonardo DiCaprio exbarátnőjével is.

Bár bizonyára remekül telt az este, Gerbernek párját, Austin Butlert hiányolnia kellett a partiról – ő valószínűleg a Dűne 2. budapesti forgatása miatt hagyta ki a partit.