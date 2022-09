Nagy csavarokat ígér a műsor hátralévő epizódjaira.

2013. februárjában elindult az első magyar scripted reality műfajú sorozat az RTL Klubon, az Éjjel-nappal Budapest. A fővárosi fiatalok életét estéről estére lehetett követni a képernyőkön közel 10 évig, most novemberben azonban búcsúzik a sorozat, illetve annak népes szereplőgárdája. A forgatások a múlt héten be is fejeződtek, aminek apropójából egy nagy közös bulit csapott az egész stáb, amin a Fókusz is jelen volt.

A megkérdezett szereplők közül mindannyian arról beszéltek, bármikor újra belevágnának a műsorba. Sokakat az ÉNB mellett más produkciókban is viszontláthattak a nézők: Király Péter megnyerte a Konyhafőnök VIP-t, Nádai Anikó a ValóVilág 9., a Házasodna a gazda, illetve saját, Anikó Show című műsorának háziasszonya lett, Kamarás Norbert pedig a Love Island, míg Varga Miklós a Survivor műsorvezetőjeként próbálhatta ki magát.

A sorozat befejezését sokáig még a színészek sem ismerték pontosan, de mint mondták, a következő két hónapra rengeteg izgalom, csavar és szomorú pillanat is jut még.