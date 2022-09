Profi videó mutatta meg, hogy is zajlott a nagy nap.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, 2021 szeptemberében több együtt töltött év után egy háromnapos banzáj keretében összeházasodott Majoros Péter Majka és kedvese, Hajnalka. A lagzi igazi sztárparádé volt, a vendégek között több hazai híresség is feltűnt, kiknek köszönhetően betekinthettünk az eseményre – most azonban előkerült egy videó, mely profi módon mutatja be, milyen is volt a nagy nap.

Ha ön is szeretné látni, milyen az, amikor Majka egy talicskában tolja be feleségét a násznép elé, mindenképp csekkolja le az alábbi videót: