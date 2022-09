A reptéren kapták lencsevégre a Velencei Filmfesztiválról hazatérő Brendan Frasert.

Az 53 éves színész nemrég érkezett vissza az USA-ba, miután részt vett a Velencei Filmfesztiválon, ahol percekig állva tapsolták legújabb filmjében nyújtott alakítása miatt.

A múmia egykori sztárja nagyon úgy tűnik, hogy hosszas kihagyás, illetve főként sorozatszerepek után, ismét visszatér a nagyobb költségvetésű filmekbe.

A Bálna mellett Fraser szerepelt a Batgirl filmben is, ahol a szupergonosz FireFlyt alakította, de a Warner-Discovery végül lelőtte a filmet, ám Martin Scorsese Killers of the Flower Moon című drámájában is fel fog bukkanni, így nem kell aggódnia amiatt, hogy munka nélkül maradna.