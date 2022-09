66 évvel azután, hogy megtudta, adoptáltak, végre találkozhatott vérszerinti rokonaival az a férfi, akit csak úgy becéznek, hogy az "Amerikai Bébi".

A most 77 éves Craig Dunderdale negyven éven át kutatott rokonai után, nemrég pedig végre személyesen is megismerhette testvéreit, a most 81 éves Dant, és a 83 éves Frank Allnutot. Craig 30 évet szolgált a A Brit Királyi Légierőnél, és 11 éves volt, amikor az anyja elmondta neki a halála előtt, hogy adoptálták.

7 Galéria: 77 év után újra együtt Fotó: Craig Dunderdale/ SWNS

Craig 15 évesen csatlakozott a légierőhöz, itt kezdett el az igazi családja után kutatni, miután egy 1976-os törvénymódosítás lehetővé tette, hogy felkutassa vérszerinti rokonait.