Javában zajlanak a próbák.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Kulcsár Edina nem várt terhessége miatt ott kellett hagyja a Dancing with the Stars harmadik évadát, helyét pedig Berki Mazsi vette át, aki egy égi jelként tekintett a lehetőségre a gyász közepén – most pedig azt is megosztotta, hogyan fog majd mutatni a műsor egyik adásában.

Hálás vagyok, hogy ezeket a mozdulatokat egy ilyen fantasztikus embertől tanulhatom meg, mint Bonyhádi Ferenc András. Emberileg és szakmailag is nagyra becsülöm. Többszörös német válogatott, német területi bajnok, európai uniós bajnoki döntős. Az augsburgi nemzetközi liga bajnoka. Többszörös show-tánc latin–magyar bajnok

– írta bejegyzésében az anyuka. A fotót alább veheti szemügyre: