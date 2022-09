A Marvel's Daredevil sztárja, Rosario Dawson vissza akar térni a Daredevil: Born Again című DisneyPlus sorozatban, ami valamikor 2023-2024 környékén érkezik a streaming szolgáltató kínálatába.

Fotó: Instagram

A The Hollywood Reporternek adott interjúja során mesélt arról, hogy szívesen bevezetné az MCU-ba a Netflixes sorozatban megismert karakterét, aki a korábbi sorozatokban is feltűnt, ami immáron hivatalosan is a Disney Marvel Filmes Univerzumába olvadt.

Aki nem emlékezne: Rosario Dawson karakterét Claire Templenek hívták, és a Daredevil első évadában tette rendbe az összevert Matt Murdockot, aki majdnem elvérzett a háza előtti szemetesben.

A nővérként dolgozó Temple ezután rendszeresen találta magát olyan helyzetekben, ahol New York szuperhőseit kellett segítenie, sőt, ő maga hozta kb. össze a Marvel's Defenders csapatát, amiben Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil és Iron Fist fogtak össze a Bosszúállókhoz hasonlóan.

A Daredevil: Born again egyébként nem felejti el a Netflixes gyökereket, ám várhatóan jelentősen el fog térni az ott megismert világtól, ami sokkal erőszakosabb volt, mint bármi, amit eddig a Disney mutatott a mozikban, sorozatokban. Charlie Cox természetesen ismét visszatér a vak igazságosztó szerepében, és saját sorozata előtt már bemutatkozik a She-Hulkban is, ahol új jelmzet is kap.