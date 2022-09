A Schobert család nem tudta elhinni, hogyan történhetett ez meg.

Fotó: TV2

Ahogyan arról augusztus elején lerántották a lepletrövidesen kezdetét veszi a Dancing with the Stars harmadik évada, melyben, mint kiderült Rubint Réka és az előző szezon győztese, Andrei Mangra egy táncpárt fognak alkotni. A magyar sztárvilágot megmozgató táncos produkciónak párosai természetesen a bejelentést követően el is kezdték a felkészülésüket, Andrei és Réka Indonéziában, azon belül is Bali szigetén kezdték meg a közös gyakorlásukat.

A fitneszlady a legutóbbi interjújában azt is elárulta, hogy családja egyenesen „boszorkánynak" tartotta őt, amikor megüzente nekik ki lesz a párja a műsorban.

Nagyon jó volt az összhang. Én rák ő meg halak csillagjegy születésű, és ez a két vízjegy nagyon jól működik. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól megfogjuk érteni egymást

– mesélte Réka, aki már most eltudná képzelni magát valamilyen lüktetőbb latin táncban, de akár könnyedebb, nőies stílust is szívesen kipróbálna a táncparketten.