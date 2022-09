Érdekes történetet mesélt el az egykori demokrata elnökjelölt.

Az ex first lady a The Tonight Show műsorában vendégeskedett lányával, Chelsea Clintonnal, ahol az interjú részeként részt vettek egy kihívásban, amiben kiderült, mennyire ismerik egymást mint anya-lánya páros. Clintontól a beszélgetés során megkérték, idézze fel, hogy melyik volt a legőrültebb családi vakációja élete során, amire a politikusnő azt válaszolta, hogy egyszer véletlenül a Kreml épületében felejtették a lányukat.

Elvittük őt Oroszországba, amikor állami látogatásra mentünk, még amikor Bill (Clinton) volt az elnök. A hivatalos búcsú végeztével Billt és engem beültettek a limuzinba, hogy a repülőtérre vigyenek, de nem tudtuk, hogy közben meg ottfelejtettük a lányunkat. El tudják képzelni, ahogyan az egyetlen gyermekemet a Kremlben hagyom?

– mesélte Clinton, a történetet pedig a műsorvezető és a közönség sem bírta ki nevetés nélkül.

