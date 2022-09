A 82 éves filmsztár és kedvese egy elegáns étteremben vacsoráztak.

A hollywoodi hírességek egyik kedvenc Los Angeles-i étterme előtt tűnt fel Al Pacino és szerelme, Noor Alfallah a minap. A színész és nála 53 évvel fiatalabb kedvese még a koronavírus–járvány első időszakában találtak egymásra, és a jelek szerint továbbra is dúl a szerelem közöttük. Ezúttal a Sunset Tower Hotel nevű helyen randiztak, ahová mindketten elegáns, fekete öltözetben érkeztek. Ismerőseik szerint egyébként nagyon harmonikus a kapcsolatuk, annak ellenére is, hogy Pacino még párja édesapjánál is idősebb.