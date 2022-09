Öleléssel búcsúzott egymástól a két híresség.

Igaznak bizonyulhatott a szóbeszéd Bradley Cooper és Irina Shayk kibéküléséről, az egykori sztárpárt ugyanis ismét együtt látták, ezúttal New Yorkban. A színész és a topmodell kislányukkal együtt hármasban, kéz a kézben sétáltak a metropoliszban, sőt az ötéves Lea De Seine szülei még meg is ölelgették egymást, amiről fotók is készültek.

Cooperék 2019-ben szakítottak egymással, nemrég azonban közösen vakációztak egy mediterrán szigeten. Röviddel ezt követően egy ismerősük elárulta, erősen gondolkodnak az újrakezdésen, sőt a gyerekvállaláson is. Mindketten szeretnék, ha kis testvért kapna lányuk, ráadásul végleg megállapodnának már, így ideálisnak tűnik, hogy együtt képzeljék el a jövőjüket.