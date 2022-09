Párjával óvják magánéletüket a nyilvánosságtól, de azt nem tagadják, boldogabbak, mint valaha.

Nem kezdődött könnyen az év Horváth Gréta számára, január legelején ugyanis kiderült, válik férjtétől, Meggyes Dávidtól. A férfi a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra mellett kezdett új életet, ami igazán megviselte feleségét, aki előző kapcsolatából született kisfiával végül szakemberhez is fordult a traumák feldolgozása végett.

Kisvártatva azonban elvonultak a viharfelhők Horváthék feje fölül: életmódváltásának köszönhetően nem csak több kilót adott le, de kiegyensúlyozottabb is lett, ráadásul tavasszal a szerelem is rátalált egy titokzatos férfi személyében. Grétáék tudatosan nem beszéltek sokat kapcsolatukról a médiában, azt azonban többször is jelezte, új kedvese oldalán boldogabb, mint valaha. A Reggeli vendégeként pedig most Szabó Zsófi kérdésére elárulta, már szintet is lépett kapcsolatuk, párja ugyanis megkérte a kezét.

„Én nem beszélek magánéleti dologról egyébként. Nyilván letagadni nem fogok semmit, van gyűrű az ujjamon, nagyon boldogok vagyunk” – mondta szűkszavúan az újdonsült menyasszony, aki korábban elárulta, kisfia is kedveli vőlegényét.

(via Blikk)