Hiánypótló alkotás lesz!

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, Halle Bailey kapta meg Ariel szerepét A kis hableány élőszereplős verziójában, mely a D23 Expó keretében most meg is kapta első előzetését. A film 2023 május 26-án kerül a mozik vásznára, az ízelítőt alább tekintheti meg: