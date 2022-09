Mary Reynolds 1988 óta volt a héten elhunyt angol királynő főállású hasonmása.

II. Erzsébet csütörtöki halálával új időszak kezdődött Angliában, ezzel együtt Mary Reynolds életében is, aki 34 éve dolgozott a királynő hasonmásaként. A 89 éves essexi hölgy már gyerekkorában is úgy nézett ki, mint az uralkodó, ezért fiatalként sokszor önkénteskedett II. Erzsébet alteregójaként. Első valódi munkáját 1988–ban kapta, két évvel később pedig Michael Cane és Sir Roger Moore oldalán feltűnt a Telitalálat című filmben. A forgatások mellett Reynolds rendezvényeken és reklámokban is szerepelt, így jókora mennyiségű "királynői" öltözetet és kiegészítőt halmozott fel az évek során.

„Két doboznyi kalapom van, amiket most elpakoltam, közben pedig arra gondoltam, nem nagyon lesz már rájuk szükségem...” – mesélte az asszony, aki II. Erzsébet halálhírét hallva úgy döntött, nem vállal több hasonmási munkát, mivel az nem lenne tiszteletteljes dolog. Ennek ellenére nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy egy ilyen nagyszerű személlyel egyezett a külseje, emiatt pedig rengeteg embernek tudott pályafutása alatt örömet okozni.