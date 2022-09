Egyértelműen elnyerte az internetezők tetszését A Grace klinika egykori szívtiprójának megújult külseje.

Bizonyára nagyot néztek Patrick Dempsey rajongói, amikor a gőzerővel zajló D23 Expóra platinaszőkére szívott hajjal (és ahhoz illő, világos színű öltönyben) érkezett meg kedvenc színészük. A filmsztár egy forgatás kedvéért kapott új frizurát, ami az internetezők szerint amennyire váratlan és szokatlan, olyan jól áll Dempseynek.

„Fiatalabbnak tűnik így, mint a szokásos, őszes-fekete hajával” – állapította meg egy kommentelő, akivel többen is egyetértettek, míg mások azon viccelődtek, hogy a Barbie–filmbe vagy akár a Targaryen–családba is beillene ilyen fürtökkel. Egyelőre nincs hír arról, hogy Dempsey szerepet kapott volna bármelyik produkcióban is, ellenben hamarosan érkezik a Bűbáj című nagysikerű musical folytatása a Disney+–ra, ahol újra Amy Adams oldalán tűnik majd fel.