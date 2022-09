Ezt pedig ő maga is észrevette.

Több mint három év után ismét vörös szőnyegre lépett a 2000-es évek szívtiprója, Zac Efron, a rajongók azonban elszörnyedtek, miután meglátták a 34 éves színész arcát, ami szerintük teljesen eldeformálódott. Mint kiderült, nem állnak távol a valóságtól, a a színész maga is észlelte, hogy valami nincs rendben az arcával, melyről néhány napja Men's Health magazinnak is beszélt.

Zac egy korábbi, az álkapcsát érintő balesetet okol, mely miatt folyamatos rehabilitációra kellett volna járnia, a Netflixes Down to Earth második évadának forgatása alatt ezt azonban elhanyagolta. A gyakorlatok elmaradása miatt Efron rágóizmai elkezdték túlkompenzálni arcának sérült izmait, minek következtében a rágóizmok megerősödtek, és átformálták a színész arcát – emiatt néz most ki úgy, mintha egy jókora plasztikai műtéten esett volna át.