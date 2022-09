A Naughty Dog és a PlayStation egyik, hanem legjobb játékának tartják a The Last of Us című videojátékot, ami egy posztapokaliptikus világban játszódó túlélő horror.

A játék eredetileg 2013-ban jelent meg, még Playstation 3-ra, de azóta kapott egy felújított változatot Ps4-re, nemrég pedig a Ps5-re megjelent egy teljesen új kiadás, ami már az új generációs konzolra lett szabva.

Nemrég az IGN kiszúrta, hogy a 2022-es verzióban a fejlesztők lemodellezték az NBC ál-dokumentumsorozata komédiájának, az Officenak az irodáját, ami meglehetősen leharcolt állapotban maradt meg a gombákkal fertőzött városban.

Az ilyen easter eggeket nagyon szeretik a játékfejlesztők, a játékosok pedig pláne, de azért elég sasszeműnek és Office rajongónak kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt kiszúrja.