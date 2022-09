Gyanút fogtak a szomszédok.

A Staffordshire megyei rendőrség 400 kannabisz növényt foglalt le egy üres Stoke-on-Trent-i kocsmában, amely környéken annak idején Robbie Williams is felnőtt. A héten a burslemi Red Lion nevű kocsmában hajtottak végre rajtaütést, szemtanúk arról számoltak be, hogy közel tíz rendőrt láttak átmászni a kerítésen nem sokkal 10 óra után szeptember 12-én, hétfőn. A rajtaütés során összesen 435 csemetét találtak bent, amit azonnal lefoglaltak. A rendőrségi akció mindössze három hónappal azután történt, hogy a Red Lion váratlan hirtelenséggel bezárt, amikor is nem hosszabbították meg annak üzemeltetési engedélyeit. A rendőröket két héttel ezután figyelmeztették a környék lakói, hogy egy lehetséges termesztés történhet a bezárt italozóhelyen.