Kim Kardashian elárulta, kivel randizna szívesen most, hogy szakítottak Peter Davidsonnal.

Fotó: YouTube

A 41 éves híresség a Late Late Show With James Corden műsorában vendégeskedett, ahol szóba került a magánélete is. Kim most úgy érzi, hogy ideje új vizekre eveznie, mert láthatóan nem működik már az az út, amin most jár.

Kardashian azt mondta, hogy lehet elkéne látogatnia egy kórházba, hogy találkozzon egy orvossal, vagy egy ügyvéddel esetleg.

"Szerintem egy tudós lesz, vagy neurológus, esetleg biokémikus, vagy doktor" - mondta Kim, aki egy ügyészt sem zavarna ki az ágyából.

"Valahogy így tudnám elképzelni a jövőm."

Azonban a 4 gyermekkel büszkélkedhető Kim jelenleg nem keres, és nem is nagyon akar maga mellé egy férfit, szeretne magára és az iskolára koncentrálni előbb.