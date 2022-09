Lewis Capaldi kénytelen volt egy sokkal konkrétabb célokra kitalált apphoz fordulni, miután a Tinder letiltotta a profilját.

A "Forget Me" énekese lehet, hogy tehetséges, és világhírű szupersztár, de a szerelem egyelőre még nem talált rá, épp ezért töltötte le a Tindert, ahonnan tiltották is. A probléma azzal volt, hogy az applikáció kamu profilnak hitte Capaldi fiókját, miután a többi felhasználó jelentette őt.

"Most rúgtak ki a Tinderről, mert az emberek szerint imposztor vagyok. Kirúgtak a Bumble, a Tinder és a Hingeről is" - mondta Capaldi, aki ezek szerint a többi randizós appon sem járt sikerrel.

"Valaki azt mondta, hogy próbáljam ki a Feeld appot, amit meg is néztem, de annyira szexuális volt, hogy nem hittem el!" - vallotta be a 25 éves énekes, akinek az applikáció túlságosan is explicit volt.

Capaldi önmagát nyitottnak mondaná, aki hasonló gondolkodású emberekkel ismerkedne, erre pedig egy randiapp tökéletes lehetőség.