I Wanna Dance with Somebody címmel érkezik idén decemberben a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő életét feldolgozó mozifilm, amihez most végre előzetest is kaptunk.

Fotó: YouTube

A Kasi Lemmons által rendezett filmben Naomie Ackie alakítja Whitney Houstont, akinek karrierjének kezdetétől fogva kísérhetjük végig életét december 22-én.