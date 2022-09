Az énekesnő videót és fotót is posztolt Instagram-oldalán.

Elmosta az eső Lady Gaga miami koncertjét, amely ráadásul Chromatica Ball nevű turnéjának záróhelyszíne volt. A színésznő-énekesnő nagyon szerette volna befejezni a fellépését, de mivel a közelben tomboló vihar miatt veszélyessé vált a műsora, kénytelen volt a saját, stábja, és közönségi biztonsága érdekében idő előtt elhagyni a színpadot. Ez láthatóan nagyon megviselte a popsztárt, aki nem sokkal később sírva jelentkezett be az öltözőjéből.

„Még akkor is, ha az eső nagyjából el is állt, villámlott, hozzánk nagyon közel a földbe csapva” – magyarázta döntésének okát videójában Gaga, aki hozzátette: hiába szeretne félelmet nem ismerő, vagány sztárnak látszani, igazából a felelősségérzet felülkerekedett rajta, mert nem tudná elviselni, ha bárkinek baja esne a nézői, vagy csapattagjai közül. Következő posztjában így folytatta:

Néhányan évek óta „anyaszörnyetegnek” hívnak, a szívem mélyén pedig tudtam, hogy jobb, ha biztonságban tudlak tartani titeket. Köszönöm, hogy hisztek bennem. Ez volt életem legnagyobb turnéja, és örökké őrizni fogom ezt a pillanatot

— írta az énekesnő, aki egy szelfit is csatolt bejegyzéséhez, amelyen lesírt sminkkel, egy virágot szorongatva látható, amit egy rajongója dobott fel neki a színpadra. Mint mondta, grandiózus lett volna a Rain on Me című dalát esőben előadni, de ahogy a slágeréből idézett: „Szívesebben lennék száraz, de legalább élek”.