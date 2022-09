Apjuk sármját örökölték a színész gyermekei.

Pierce Brosnan lett az októberi GQ magazin brit címlapsztárja, míg a francia kiadás borítóján két fiával, a 25 éves Dylannel és a 21 éves Parisszal szerepel. A friss képeket látva nem is kérdés, kire ütöttek a színész gyermekei:

A lap azonban nemcsak látványos fotósorozatot készített a trióval, hanem interjút is – a fiatalok elárulták, mivel apjuk óva intette őket a színészkedéstől, így teljesen más irányban indultak el. Dylant a zenélés érdekli, míg öccse a modellkedés mellett fest és szörfözik is. Külsejükön kívül saját bevallásuk szerint Brosnan humorát is örökölték, de tőle tanulták meg a pontosság, a felkészülés és a magabiztosság fontosságát is.