Egy aprócska New York-i apartman virálissá vált a neten, ami nagyjából egy parkoló méretével vetekszik.

Fotó: YouTube

New York nem véletlenül számít a világ egyik, hanem legdrágább városának, amit a videó főszereplője, Alaina Randazzo is csak megerősíthet. A belvárosban élő nő ugyanis havi 650 dollárt, azaz nagyjából 270 ezer forintot költ lakbérre, a lakás pedig nem nagyobb, mint egy parkoló. A Caleb Simpson YouTube csatornáján bemutatott lakására egyébként nagyon is büszke a bérlője, aki egy rakás pénzt megspórol mini otthonával, ami mérete ellenére így is rendkívül drága, viszont legalább a központban van.

A többi lakáshoz képest ugyan olcsó és jó helyen van, azonban ennyi pénzért már nem fért bele egy saját fürdőszoba, ami azért problémás. Randazzo, aki a divatvilágában dolgozik, épp ezért a többi lakóval fenntartott közös fürdőben tud tisztálkodni, ami az előtérben található.