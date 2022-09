A zenész már jobban van, de régi életmódjának búcsút inthet.

Fotó: RTL

Nehezen indult az ősz TNT Inti számára, a zenész ugyanis szívelégtelenség miatt kórházba került. Többhétnyi kezelés és egy sikertelen szívsokkolás után azonban nemrég kiengedték őt a klinikáról, első útjai egyike pedig egy koncertre vezetett. A dobosnak ugyan orvosa még hat hétnyi pihenőt javasolt, végül megállapodást kötöttek, miszerint eljár fellépni, de visszavesz a tempóból. Így tett a legutóbbi alkalommal is, bár ahogy azt most a Reggeli műsorvezetőinek elárulta, kissé elszaladt vele a ló – végül kollégája, Dobrády Ákos csitította a színpadon.

Már majdnem kezdtem belelendülni, de aztán hátramutatott, hogy nyugi

— mesélte Inti, akinek életmódján is változtatnia kell: többé nem ihat alkoholt, és nem is dohányozhat, folyadékból pedig napi 1.5 litert fogyaszthat csak. Szerencsére párja, Sáfrány Emese is segít betartani neki új diétáit, így most már sokkal jobban érzi magát.

„Halálfélelmem volt esténként, nem mertem elaludni, mert az hittem nem fogok felkelni” – idézte fel a kórházban töltött napokat Zuber Krisztián.