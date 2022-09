Nevet keresnek az állatkerti kislajhárnak, aki még anyjával cipelteti magát, de már szilárd táplálékot is eszik.

A nagyközönség szavazhatja meg az Állatkert honlapján, hogy Diego, Mateo vagy Nico legyen-e a Pálmaházban cseperedő kislajhár neve. Lili, az anyaállat már több kölyköt is sikeresen felnevelt, sőt, ő maga is Budapesten született.

A Budapesti Állatkert Pálmaházban lakó kétujjú lajhárok (Choloepus didactylus) családi életéről akár folytatásos családregényt is lehetne írni, hiszen rendszeresen megörvendeztetik a látogatókat újabb és újabb kölykökkel. A legutóbbi jövevény még júliusban született, de az első hetekben, hónapokban még nem sokat láthatott belőle a nagyközönség. Mostanra egy kis szerencsével már jól meg lehet figyelni, sőt, az Állatkert nemrégiben egy kisfilmet is közzétett a most már csaknem három hónapos apróságról.

Lili, az anyaállat, aki már fél tucat kölyköt nevelt fel sikeresen, maga is a Budapesti Állatkertben jött a világra, sőt mi több, még az ő anyukája, vagyis a mostani kicsi nagymamája, a 29 éves Banya is tagja a csoportnak. Az apukát Zippónak hívják, ő azonban szeptember eleje óta már az Amszterdami Állatkert lakója.