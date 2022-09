Pontosabban Wakanda ellenfele, Namor mutáns lesz, amit az őt alakitó Tenoch Huerta nemrég megerősített egy Empire-nek adott interjú során.

A karakter az első Marvel-hős, aki 1939-ban debütált, és a képregényekben is mutánsnak számít. Ez ugyebár azért is fontos, mert az X-men is csatlakozni fog az MCU-hoz, és Namor csak egy újabb lépés afelé, hogy ténylegesen megérkezzenek a mutánsok a képernyőkre.

Az Őrület multiverzumában már X-Professzor is megjelent, aki az X-Menek vezetője, de a Miss Marvel sorozat főszereplőjéről is kiderült, hogy hordozza magában azt a bizonyos gént.