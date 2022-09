Marion és Tabitha már 13 évesek.

Kedd este tartották a 90-es évek nagysikerű fantasy-vígjátékának, a Hókusz pókusz 2. részének premierjét New Yorkban, amin természetesen a főszereplő Sarah Jessica Parker is tiszteletét tette. Ráadásul a színésznő nem érkezett egyedül a bemutatóra, elkísérte őt férje, a szintén színész Matthew Broderick, illetve ikerlányaik, Tabitha és Marion is. A 13 éves tinik ritkán szerepelnek szüleik oldalán, így alkalomról alkalomra rácsodálkoznak a rajongók, milyen gyorsan nőnek, és mennyire hasonlítanak híres szüleikre – Marion például egyértelműen apja génjeit örökölte, amit a kommentelők is kiszúrtak.