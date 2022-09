Hot Take címmel érkezik hamarosan a Johnny Depp vs. Amber Heard perről szóló film, aminek már előzetese is van.

A Hot Take: The Depp/Heard Trial című alkotás szeptember 30-án debütál a Tubin nevezetű streamingszolgaltató kínálatában, azonban senki ne várjon egy nagy költségvetésű filmet, legalábbis a látottak alapján egy meglehetősen gyorsan összedobott valamiről van szó, mert még egy Amber Heardhöz hasonló színésznőt sem sikerült megszerezni a szerepre.

A nézők sem rajonganak a trailer miatt, többen azt mondták, inkább újra nézik a pár hónappal ezelőtt véget ért tárgyalást a Hot Take helyett, ami valahol érthető.

A két főszereplőt Mark Hapka (Johnny Depp) és Megan Davis (Amber Heard) alakítja.