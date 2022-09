A gondozók csak Octo-papa Dirknek nevezik az öregedő óriásteknőst, aki 70 éves korában egy év alatt nyolc bébit is nemzett, ezzel sokkolva az állatkertben dolgozókat. A hüllő, aki egy felnőttfilmsztárról kapta a nevét, az év nagy részében három nősténnyel osztozik egy karámon, de most először született több galápagosi óriásteknős a brit állatkertben. Annak ellenére, hogy Dirk jóval több mint 70 esztendős, még mindig csúcsformában van, és nagyon egészséges libidóval rendelkezik. Ez az első alkalom, hogy az állatkertben sikeresen szaporítottak egy veszélyeztetett fajnak számító galápagosi óriásteknőst, szóval a gondozók ennek örömére több „családi képet ” is csinált az apukával:

9 Galéria: 70 éves teknős apuka Galéria: 70 éves teknős apuka (Fotó: Northfoto)