2024-ben érkezik az MCU-n belül a harmadik Deadpool film, amiben Hugh Jackmen ismételten Wolverine, azaz Rozsomák, és még véletlenül sem Farkas, bőrébe fog bújni.

Ryan Reynolds napokkal ezelőtt jelentette be, hogy tényleg megkapjuk a pofázós antihős harmadik felvonását, ráadásul két éven belül, de ami még érdekesebb, hogy jó barátja, és egyben közel 20 éven át Rozsomákot megformáló Hugh Jackmen is visszatér, a visszavonulása és a Loganben történtek ellenére is.

Fotó: YouTube

A két színész elmagyarázta, hogy a 2017-es Loganben történtekhez nem nyúlnak, abban Rozsomák valóban meghalt, de az ő filmjük teljesen másról fog szólni, játszódni. Azonban mielőtt belemerültek volna a részletekbe, a magyarázást megzavarta a Wake Me Up Before You Go-Go című dal, igy nem lehetett hallani, miről beszélnek.

Egészen mostanáig, ugyanis egy YouTuber a szájukról leolvasta a dolgokat, igy kiderül, hogy Deadpool és Rozsomák egymást kaszabolva, a felnőtt korhatáros besoroláshoz hűen, káromkodva fognak küzdeni, ami jó sokáig eltarthat, elvégre mindketten gyorsan regenerálódnak. Jackman még egy nagy robbanást is említett, illetve, hogy karaktere és Deadpool is a maguk fénykorában lesznek láthatók, így nem fogják vissza magukat.