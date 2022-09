Elég erős ízelítőt kapott a közönség a novemberben érkező filmhez.

Hatalmas meglepetése volt az idei Velencei Filmfesztiválnak a Bones & All, ami műfaját tekintve egyaránt horror és romantikus road movie is. A Camille DeAngelis regénye alapján készült film két kannibál fiatal (Timothée Chalamet és Taylor Russel) szerelmét, illetve az emberhús fogyasztása iránti szenvedélyükkel való küzdelmüket mutatja be, miközben Amerikát járják a lány anyja után kutatva.

A horror rendezője, Luca Guadagnino és a női főszereplő két díjat is bezsebelt vele az olasz fesztiválon, emellett pedig elkápráztatta a közönséget és a kritikusokat is. Nem meglepő hát, hogy nagy várakozás övezi a globális bemutatót, amelyre novemberben kerül majd sor. Addig is megérkezett az első előzetes a filmhez, ami sejtelmes és persze elég véres is: